Fünf Feuerwehren mussten für den Brand ausrücken. - © Bilderbox/Symbolbild

Zu einem Wohnhausbrand ist es Freitagabend in Jeging (Bezirk Branau am Inn) gekommen, wie die Polizei berichtet. Ausgehend vom Holzofen in der Küche breitete sich das Feuer über die Fassade des Hauses bis zum Dachstuhl aus. Als der Brand ausbrach, befanden sich die Mieterin und ihr einjähriges Kind im Gebäude. Die alarmierten Feuerwehren brachten die Flammen rasch unter Kontrolle.