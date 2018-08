OÖ: Jugendliche richten sich in Ruine Partyraum ein

In der Ruine herrscht Einsturzgefahr. (Symbolbild) - © Bilderbox

Die Polizei hat nach wochenlangen Ermittlungen vier Schüler ausgeforscht, die sich bereits im Mai in einer Burgruine im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich einen Partyraum eingerichtet haben. Die Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahre verschafften sich Zugang in einen Turm und entrümpelten Räumlichkeiten. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit.