Oö. Metallbaufirma Fill erneut zahlungsunfähig

Die Fill Metallbau G.m.b.H. mit Sitz in Hohenzell in Oberösterreich ist erneut zahlungsunfähig. Sie kann die ausständigen Quoten aus dem 2017 begonnenen Sanierungsverfahren nicht bezahlen. Das berichteten sowohl der Masseverwalter als auch die Gläubigerschutzverbände KSV 1870, Creditreform und AKV am Dienstag.