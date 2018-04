Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Motorradlenker in die angrenzende Wiese geschleudert. Obwohl zwei zufällig vorbeikommende Krankenschwestern mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen, die später das Notarztteam fortsetzte, starb der 47-Jährige an der Unfallstelle. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Ein Kriseninterventionsteam übernahm ihre Betreuung. Am Motorrad entstand Total-, am Pkw schwerer Sachschaden.

(APA)