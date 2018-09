Oö. Polizei brachte verirrten Erstklassler der Mutter zurück

Der Name auf dem Federpennal half den Beamten schließlich weiter - © APA

Die oberösterreichische Polizei hat am Dienstag einen Erstklassler, der sich verirrt hatte, seiner Mutter wohlbehalten zurückgebracht. Der sechsjährige Rumäne war in der Nähe von Enns (Bezirk Linz-Land) allein in einen Linienbus gestiegen. Am Bahnhofsparkdeck in Steyr wurde kurz nach 12.00 Uhr die Exekutive verständigt, wie diese berichtete.