OÖ: Polizei zieht Drogenraser aus dem Verkehr

Die Polizei in Oberösterreich schnappte einen Raser, der unter Drogeneinfluss stand. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein 20-jähriger Lenker war am Samstagabend auf der B1 in Hörsching (Bezirk Linz-Land) mit 130 km/h anstatt der erlaubte 70 km/h unterwegs – und stand dazu unter Drogeneinfluss. Die Polizei nahm den Mann den Probeführerschein an Ort und Stelle ab.