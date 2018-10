OÖ: Radfahrerin beschimpft Polizisten mit 1,8 Promille intus

Die Frau hatte keinen Ausweis bei sich und wollte ihre Identität nicht preisgeben. Nachdem die Beamten die 31-Jährige festgenommen hatten, geriet diese in Rage und verursachte mit einem Fußtritt eine Delle im Polizeiauto. Währenddessen warf sie den Beamten Schimpfwörter an den Kopf und zerstörte später in der Polizeidirektion einen Taster für eine Glocke. Nachdem ein Zeuge die Identität der Frau verraten konnte und diese sich einigermaßen beruhigt hatte, wurde sie ihrem Lebensgefährten übergeben. Die Frau wird angezeigt.