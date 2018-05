OÖ: Schwan leidet tagelang mit Angelhaken im Schnabel

Der Schwan hatte zehn Tage lang einen Angelhaken im Schnabel. - © Verein Pfotenhilfe

Ein Höckerschwan in einem Teich im oö. Mattighofen (Bezirk Braunau) hat zehn Tage lang einen Angelhaken im Schnabel stecken gehabt. Vorigen Montag meldete eine Spaziergängerin das der Pfotenhilfe via Wildtierhotline. Der Schwan hatte zwar um Futter gebettelt, konnte es aber mit dem Angelhaken samt Schnur im Schnabel nicht richtig aufnehmen, teilte die Pfotenhilfe am Mittwoch mit.