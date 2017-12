Oö. Ski-Tourengeher überlebte Lawinenabgang

Die beiden Männer waren am Mittwoch gegen 8.00 Uhr zu einer Skitour aufgebrochen. Sie wollten über eine steile Rinne auf die Wildalmleiten aufsteigen und hielten dabei – aufgrund des steilen Geländes – Entlastungsabstände ein. In rund 1.650 Meter löste der vorangehende 45-Jährige eine Lawine aus, die ihn 120 Meter ins Tal mitriss. Er kam oben auf dem Lawinenkegel zum Liegen, konnte trotz Verletzungen absteigen und mit seinem Begleiter zur Behandlung ins Klinikum Wels fahren. Die Lawinengefahr in Oberösterreich wird aktuell über 1.500 Meter als erheblich, darunter als mäßig eingestuft.

In Tirol wurde eine 46-jährige Deutsche teilverschüttet und verletzt. Die Frau und ein 44-jähriger Tourenpartner waren am Nordosthang des Sidan-Joches im Gemeindegebiet von Fügenberg im Zillertal von einem Schneebrett rund 40 Meter mitgerissen worden. Ein weiteres Mitglied der vierköpfigen Gruppe aus Deutschland hatte die Lawine bei der Abfahrt in Richtung Finsinggrund ausgelöst. Die 46-Jährige wurde von Kameraden geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der 44-Jährige konnte seinen Airbag-Rucksack auslösen und so an der Oberfläche bleiben.

(APA)