OÖ: Wirbel um falschen Piranha-Alarm in Braunau

Es tummeln sich noch weitere Exemplare des "Schwarzen Pacu" in den Rückhaltebecken. (Symbolbild) - © Bilderbox

In oberösterreichischen Fischerkreisen hat es am Wochenende einen falschen Piranha-Alarm gegeben. Bei einem von einem Angler in einem Rückhaltebecken im Bezirk Braunau gemachten Fang handelte es sich um ein Exemplar des harmlosen Speisefisches “Schwarzer Pacu”, der aber einem fleischfressenden Piranha ähnlich sieht.