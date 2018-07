Die syrische Regierung wird verantwortlich gemacht - © APA (AFP)

Die Ermittler der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) haben im syrischen Douma Spuren von Chlorgas entdeckt. Das geht aus einem Zwischenbericht der Experten hervor, wie die OPCW am Freitag in Den Haag mitteilte. Bei einem Angriff im April in Douma waren rund 40 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.