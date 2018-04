Open Society Foundation von George Soros verlässt Budapest

Ungarns Regierung kampagnisiert gegen George Soros - © APA (AFP)

Die Open Society Foundation (OSF) des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros weicht offenbar dem Druck der Orban-Regierung und schließt ihre Pforten in Budapest. Das berichtete die Tageszeitung “Die Presse” unter Berufung auf die OSF-Zentrale in New York. Die Stiftung wolle stattdessen im Sommer eine Filiale in Berlin eröffnen.