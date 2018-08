Opferfest startet für Hunderte Millionen Muslime

Insgesamt leben Schätzungen zufolge etwa 1,8 Milliarden Muslime auf der Welt. Am ersten Tag des Fests versammeln sich die Gläubigen in den Moscheen, wo ein besonderes Gebet abgehalten wird. Beliebtes Opfertier für die rituelle Schlachtung (Schächten) ist das Schaf. Ein Teil des Fleisches wird an Bedürftige verteilt.

(APA/dpa)