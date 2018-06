Opferstockbande stahl 80.000 Euro: Zweieinhalb Jahre Haft

Der Kopf der Bande ist 5-fach vorbestraft - © APA (Archiv/Gindl)

Der vermutliche Kopf einer Opferstockbande ist am Montag in Linz rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 52-jährige Pole hat mit einem Komplizen zwischen 80.000 und 100.000 Euro aus österreichischen Kirchen gestohlen. Der mittlerweile verurteilte Mittäter, der ihn zunächst massiv belastet hatte, wollte ihn plötzlich nicht mehr kennen – was das Gericht aber nicht glaubte.