Opposition glaubt nicht an Öffnung Kubas

Nach der Wahl des neuen kubanischen Präsidenten Miguel Diaz-Canel rechnet die Opposition auf der sozialistischen Karibikinsel nicht mit politischen Veränderungen. “Hier gibt es keinen Wandel. Es wird so weitergehen wie bisher. Es ändern sich nur die Namen”, sagte die Chefin der Oppositionsgruppe Damas de Blanco (Damen in Weiß), Berta Soler, am Donnerstag.