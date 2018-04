Armenien: Soldaten schlossen sich Anti-Regierungsprotest an

Weiter Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten - © APA (AFP)

Eine Gruppe armenischer Soldaten hat sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Montag den Anti-Regierungsprotesten in der Hauptstadt Eriwan angeschlossen. Der Protest sei illegal, erklärte das Ministerium. Die Soldaten würden hart bestraft. Live-Übertragungen im Internet zeigten Bilder, auf denen Hunderte Männer in Militäruniformen unter den Demonstranten zu sehen waren.