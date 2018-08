Opposition mit U-Kommission zu Wiener KH Nord unzufrieden

Vorgänge rund um den Bau des KH Nord sollen geklärt werden - © APA

Die anfängliche relative Harmonie in der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Wien-Nord wird zunehmend brüchiger: Die Oppositionsvertreter haben am Montag zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen, um Kritik an den rot-grünen Vertretern in dem Gremium zu üben. Beklagt wird unter anderem, dass Unterlagen nicht wie gewünscht bereitgestellt werden.