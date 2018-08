Oppositioneller Abgeordneter in Venezuela festgenommen

Der Abgeordnete Juan Requesens wurde gefangen genommen - © APA (AFP/Archiv)

In Venezuela ist nach dem angeblichen Attentat auf Präsident Nicolas Maduro ein Oppositionspolitiker festgenommen worden. Der Abgeordnete Juan Requesens und seine Schwester Rafaela seien in der Nacht auf Mittwoch von Agenten des Geheimdienstes Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) in ihrem Haus in Caracas gefangen genommen worden, teilte die Partei Primero Justicia auf Twitter mit.