Europa League: Salzburg braucht das “perfekte Spiel”

4:1 schoss Salzburg am 12. April Lazio aus der Red-Bull-Arena und war nach der 2:4-Hinspielniederlage noch weiter. “Das hilft uns morgen nichts, wir müssen es wieder machen”, meinte Trainer Marco Rose am Mittwoch. Ganz belanglos sei das Erlebte freilich nicht: “Es hilft aber, wenn man weiß, dass man außergewöhnliche Dinge geschafft hat.” Der Lohn für die Wiederholung wäre der Einzug ins Finale von Lyon (16. Mai), in dem entweder Arsenal oder Atletico Madrid warten.

#Ramalho spricht über die Herangehensweise im morgigen Rückspiel vs. @OM_Officiel. // ‘We are currently so successful, because we are ONE TEAM with a great atmosphere. Tomorrow our challenge is to have a stable defense and score. I’m sure, we’ll be able to handle this.’ #FCSOLM pic.twitter.com/I1TDFtD9hK

— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 2. Mai 2018