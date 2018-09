Oranje-Triple im Damen-Zeitfahren: Van Vleuten Weltmeisterin

Glückliche Weltmeisterin Annemiek van Vleuten - © APA

Das Siegespodest nach dem Damen-Einzelzeitfahren der Rad-WM in Innsbruck strahlte am Dienstag ganz in Orange. Die Niederlande feierten durch die neuerlich erfolgreiche Titelverteidigerin Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen (+28,99 Sek,) und Ellen van Dijk (1:25,19 Min.) nach 27,8 Kilometern von Wattens nach Innsbruck einen Triplesieg.