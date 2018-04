Orban: Parlamentswahl am Sonntag “schicksalsentscheidend”

Orban beim Wahlkampfschluss der Fidesz - © APA (AFP)

Ungarns Premier Viktor Orban hat die Parlamentswahlen am 8. April als “schicksalsentscheidend” bezeichnet. Er forderte die Ungarn beim Wahlkampfabschluss der Fidesz am Freitag auf, nur für seine Partei zu stimmen und Meinungsumfragen keinen Glauben zu schenken. “Wir werden am Sonntag siegen, da wir schon viele große Schlachten gewonnen haben”, sagte er in Szekesfehervar (Stuhlweißenburg).