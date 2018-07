ORF kooperiert für Europacup-Qualifikation mit Vereinen

ORF sicherte sich Übertragungsrechte für Europacup-Qualifikation - © APA

Der ORF hat sich durch Einzelvereinbarungen mit Sturm Graz, Rapid und der Admira die TV-Übertragungsrechte an deren Heimspielen in der Europacup-Qualifikation gesichert. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch bekannt. Erfolgreiche Rechtetausch-Verhandlungen mit den jeweiligen Gegnern vorausgesetzt, ist in den Vereinbarungen auch die Option auf die jeweiligen Auswärtsspiele gegeben.