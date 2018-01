Original Salzburger Nockerl

Der Legende nach soll die Mätresse von Fürsterzbischof Wolf Dietrich im 17. Jahrhundert die Süßspeise erfunden haben. Die drei Nocken mit Staubzucker stehen jeweils für die drei Hausberge der Mozartstadt: Den Mönchsberg, den Kapuzinerberg und den Gaisberg. Und das braucht ihr für die Salzburger Nockerl:

Zutaten

3 Eier

40 Gramm Staubzucker

10 Gramm Mehl (glatt)

20 Gramm Butter

Marmelade, traditionell entweder Preiselbeer oder Himbeere

Vanillesauce

Als erstes die Eier trennen und das Eiklar zu einem festen Schnee schlagen. Anschließend weiterschlagen und den Staubzucker langsam untermischen. Die Butter in einer Ofenform zerlassen und das Backrohr auf 200 Grad Celsius Ober- Unterhitze vorheizen. Nun den Dotter vorsichtig unter den Schnee heben, das Mehl sieben und ebenfalls unterheben. Aus der festen Masse mit einem Löffel beliebig viele Nockerl ausstechen und in die bebutterte Form setzen. Etwa zehn Minuten im Rohr goldbraun backen und sofort servieren. Ansonsten fallen die Nockerl in sich zusammen. Mit Staubzucker bestreuen und Marmelade und Vanillesoße genießen. Mahlzeit!

Salzburger Nockerl müssen sofort gegessen werden, sonst verlieren sie ihre Form. Foto: Birgit Scheibl/Salzburg Agrar Marketing ©

TIPP: Du kannst die Salzburger Nockerl für Gäste auch in einer Tasse oder einem Suppenteller backen!

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäurinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.