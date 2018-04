Originale Wandmalereien im Haydn-Haus Eisenstadt freigelegt

Haydn hatte das Haus im Jahr 1766 erworben und zwölf Jahre lang bewohnt. Das Schlaf- und das Wohnzimmer waren bereits in den Jahren 2009 und 2011 restauriert worden. Die Arbeiten im Klavierzimmer erfolgten in den Wintermonaten 2017/18. In den Zimmern wurden tapetenartige Wandbemalungen im schlichten Streifen-Design freigelegt. 2003 war außerdem die ehemalige Küche der Zeit, in der Haydn lebte, nachempfunden worden.

Mit dem nunmehrigen Abschluss der Restaurierungsarbeiten sei es gelungen, “ein wesentliches Herzstück der Haydn-Pflege noch authentischer präsentieren und den Gästen einen gutbürgerlichen Eindruck eines großen Komponisten vermitteln zu können”, meinte Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ). Im Haydn-Haus ist unter anderem die Dauerausstellung “Haydn bürgerlich” zu sehen.

(APA)