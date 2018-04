Oscar-Museum in Los Angeles soll Mitte 2019 öffnen

Ein Museum rund um den Oscar entsteht - © APA (AFP)

Das vom italienischen Star-Architekten Renzo Piano entworfene Oscar-Museum in Los Angeles soll Mitte 2019 eröffnen. “Es war eine riesige Herausforderung, dieses Gebäude zu machen”, sagte Piano am Montag vor Journalisten in New York. “Ich weiß gar nicht genau, ob man es ein Museum nennen kann – in manchen Hinsichten ist es ein Museum, in anderen eine Fabrik.”