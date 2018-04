Oscar-Show 2019 wieder im Februar

Jimmy Kimmel führte durch die diesjährigen Oscars - © APA (AFP)

Wenige Wochen nach der Oscar-Gala hat die Filmakademie in Los Angeles die Eckdaten für die nächste Preisverleihung bekanntgegeben. Laut Mitteilung vom Montag geht die 91. Trophäen-Gala am 24. Februar 2019 über die Bühne. Die Nominierungen für die Academy Awards werden im kommenden Jahr am 22. Jänner verkündet.