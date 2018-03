Osterreiseverkehr: Stau bleibt weitgehend aus

Am Walserberg hieß es warten, sonst ging es am Samstag gut voran. - © APA/Neumayr/Archiv

Starker Osterreiseverkehr in und durch Österreich hat am Samstag bereits in den frühen Morgenstunden eingesetzt. Zu Staus kam es bisher allerdings nur auf der Fernpassstrecke in Tirol, teilte der ÖAMTC mit.