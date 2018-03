Osterreiseverkehr: Stau nur auf der Fernpassstrecke

Viel los auf den Autobahnen - © APA (Symbolbild/dpa)

Starker Osterreiseverkehr in und durch Österreich hat am Samstag bereits in den frühen Morgenstunden eingesetzt. Zu Staus kam es bisher allerdings nur auf der Fernpassstrecke, teilte der ÖAMTC mit. Dort war am Morgen die Straße zwischen Fernpass und Biberwier infolge eines Unfalls etwa eine Stunde lang gesperrt. Die restliche Straßenlage beurteilte der Autofahrerklub bisher als “eher moderat”.