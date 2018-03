Osterreisewelle erreicht am Freitag Salzburg

In der Stadt Salzburg macht sich der Osterreiseverkehr bereits am Donnerstagnachmittag bemerkbar. Zäher Verkehr herrscht aktuell (Stand 14.55 Uhr) auf der Ignaz-Harrer-Straße und der Münchnerbundesstraße sowohl in Richtung Freilassing als auch in Richtung Innenstadt. Folglich dauert es auch rund um das Landeskrankenhaus auf der Rudolf-Biebl-Straße und der Maxglaner Hauptstraße länger. Mehr Zeit solltet ihr außerdem stadtauswärts auf der Sterneckstraße, Linzer Bundesstraße und der Vogelweiderstraße einplanen. Nur langsam weiter geht es stadtauswärts auf der Bürglsteinstraße, der Gaisbergstraße und der Eberhard-Fugger-Straße sowie der Fürbergstraße.

In der Stadt Salzburg staut es bereits am Donnerstagnachmittag (Stand: 15.25 Uhr). Foto: Screenshot/SALZBURG24 ©

Viel Verkehr an deutschem Feiertag

Da der Karfreitag in Deutschland Feiertag ist, werden viele Autofahrer aus Deutschland bereits in den Nachmittags- und Abendstunden des Gründonnerstags und auch noch Karfreitag in der Früh die Fahrt in den Osterurlaub oder auch in einen Heimaturlaub Richtung Osteuropa starten. Am Freitag wird das Verkehrsaufkommen rund um die Landeshauptstadt besonders hoch sein, aber auch auf der A1 rund um den Europark.

Start in den Osterurlaub

Dichten Kolonnenverkehr erwartet der ÖAMTC dabei auf der Strecke durch Ober- und Niederösterreich und das Burgenland Richtung Ungarn über die Innkreis-, West-, Außenring- und Ost Autobahn. Sollte hier ein Unfall passieren, kann es schnell zu Staus kommen. In Westösterreich – als auch in Salzburg – wird der Zustrom in die Skigebiete noch einmal lebhaft sein.

Skigebiete ausgebucht

Wie Aloisia Gurtner vom ÖAMTC-Salzburg auf Anfrage von S24 schildert, wird es in Salzburg ab Freitag vor allem Rund um den Knoten Walserberg, der A1 in Richtung München und in Folge der A10 in Richtung Villach ein hohes Verkehrsaufkommen geben. “Die Skigebiete sind ausgebucht, es wird deshalb im Großraum Pongau, dem Gasteinertal und dem Knoten Bischofshofen einiges los sein. Hier reicht schon eine Panne oder ein kleinerer Unfall und es staut”, informiert Gurtner.

Rückreisewelle am Ostermontag

Am Ostermontag erwartet sie die erste Rückreisewelle aus den Osterferien. Mit Grenzwartezeiten aufgrund der Kontrollen ist zu rechnen, und zwar auf der Inntal Autobahn (A12) bei Kufstein und der West Autobahn (A1) am Walserberg jeweils Richtung Deutschland. Auf der A1 und der A10 wird wiederum die Blechlawine rollen, mindestens eine Stunde Wartezeit sollten Autofahrer am Grenzübergang Walserberg miteinberechnen, rät Gurtner.