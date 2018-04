Oswald holte sich mit Mirnyi Turniersieg im Houston-Doppel

Oswald agiert derzeit in toller Form - © APA

Österreichs Tennis-Doppelspieler sind in Hochform. Nur Stunden nach dem Turniersieg von Alexander Peya mit seinem kroatischen Partner Nikola Mektic in Marrakesch legte Philipp Oswald mit dem Weißrussen Max Mirnyi in Houston nach. Der Vorarlberger besiegte im Endspiel des 557.050-Dollar-Sandplatzturniers in Texas mit seinem Partner das Duo Andre Begemann/Antonio Sancic (GER/CRO) 6:7(2),6:4,11:9.