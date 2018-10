Für Oswald, der kommende Woche beim Erste Bank Open in Wien mit Jürgen Melzer antritt, wäre es nach dem ATP-Turnier in New York und jenem in Houston der dritte Saisontitel gewesen. Für den 2,01-m-Mann aus Dornbirn war es in seinem 13. Finale die fünfte Niederlage.

(APA)