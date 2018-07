Ottakringer Straße im kollektiven kroatischen Freudentaumel

Es wurde laut, aber friedlich gefeiert - © APA

Nach nervenzerfetzenden 120 Minuten fiel die Ottakringer Straße Mittwochnacht in einen kollektiven kroatischen Freudentaumel – jene Fans, die Platz in den überfüllten Lokalen gefunden hatten, strömten ins Freie um den Sieg ihrer Mannschaft über die Engländer zu begehen. Diesmal wurde der Sieg zwar nicht ruhig, aber durchwegs friedlich gefeiert, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Auch in Salzburg gab es keine besonderen Vorkommnisse, gab die Polizei auf S24-Anfrage am Morgen bekannt.