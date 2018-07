Otto-Wagner-Schau im Wien Museum sehr erfolgreich

Der Stadtarchitekt zieht die Besucher nur so an - © APA

Nicht nur Sex sells: Die derzeit laufende Otto-Wagner-Schau im Wien Museum dürfte die bisher erfolgreichste Ausstellung des Hauses am Karlsplatz werden – und damit den bisherigen Spitzenreiter “Sex in Wien” aus 2016/17 überholen. Letzterer hatte 76.700 Besucher. Die aktuelle Schau zu Ehren des Architekten zog bis dato mehr als 60.000 Besucher an, läuft allerdings noch bis zum 7. Oktober.