Mann erschoss Frau auf Straße in Wien und beging Suizid

Auffindungsort war die Rienößlgasse - © APA (Webpic)

Ein Mann und eine Frau sind am Dienstagvormittag tot auf einer Straße in Wien-Wieden entdeckt worden. Laut ersten Informationen soll der Mann die Frau erschossen und Suizid begangen haben. Die Identität der Opfer war zunächst unklar, ebenso, in welchem Verhältnis sie zu einander standen.