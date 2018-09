Pärchen verkauft Drogen um 300.000 Euro

Die Polizei nahm fünf Verdächtige fest. (Symbolbild) - © Bilderbox

Speed, Ecstasy und Crystal Meth mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 300.000 Euro hat ein nun vom Landeskriminalamt Oberösterreich ausgehobener Drogenring in Wels sowie in Ungarn verkauft. Fünf Personen wurden festgenommen, 20 Abnehmer angezeigt. An der Spitze der Gruppe stand ein ungarisches Pärchen, das von einem Einfamilienhaus im Bezirk Wels-Land aus agierte, berichtete die Polizei.