Pärmäkoski gewann 10-km-Rennen in Falun, Stadlober 7.

Spannendes Finish zwischen Pärmäkoski und Björgen - © APA (AFP)

Krista Pärmäkoski hat am Samstag in einem spannenden Finish den norwegischen Superstar Marit Björgen abgefangen und das 10-km-Massenstartrennen (klassisch) beim Weltcup-Finale in Falun gewonnen. Rang drei ging an Björgens Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg. Die Österreicherin Teresa Stadlober sorgte als Siebente einmal mehr für ein Spitzenresultat.