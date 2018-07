Schwerer Selbstmordanschlag nach Wahlbeginn in Pakistan

Trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen kam es zum Anschlag - © APA (AFP)

Nach dem Beginn der Parlamentswahl in Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag im Südwesten des Landes mindestens 28 Menschen getötet worden. Unter den Opfern in der südwestpakistanischen Stadt Quetta befänden sich auch Kinder, sagte Mohamed Jafar vom Civil Hospital in Quetta. Mindestens 40 weitere Menschen seien verletzt worden.