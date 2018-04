Pakistaner im “Terrorprozess” in Salzburg freigesprochen

Die Anklage stützte sich auf die Aussagen des Mannes in seinem Asylverfahren. Er soll ab den 1990er-Jahren bis ins Jahr 2014 Mitglied der islamischen Terrororganisation Lashkar-e-Taiba in der Konfliktregion Kaschmir gewesen sein. Zudem soll er Freischärler an Pistole und Panzerfaust ausgebildet und nach Indien eingeschleust haben.

Terrorprozess: Geschichte offenbar erfunden

Der bisher unbescholtene Pizzakoch meinte bei dem am 2. März gestarteten Prozess in Salzburg, die Geschichte nur erfunden zu haben, um leichter Asyl zu bekommen. Er habe in Frankreich, wo er zunächst um Asyl angesucht hatte, gehört, man bekomme Asyl, wenn man derartige Behauptungen aufstelle. Daher habe er fälschlicherweise behauptet, er habe zunächst bei der Terrororganisation mitgemacht, sei aber dann geflohen. In Wirklichkeit habe er “in Europa einfach nur ein schöneres Leben gesucht”.

Der Pakistaner schilderte, dass er am 5. November 2002 Pakistan mit einem Visum für die Ukraine verlassen habe. 2003 sei er über die Slowakei nach Österreich gekommen und habe einen Asylantrag gestellt. Der wurde aber negativ beschieden. Darauf habe er abwechselnd in Italien und Frankreich gelebt und 2014 erneut einen Asylantrag in Salzburg gestellt. Im Sommer 2017 erneuerte der Angeklagte bei einer Vernehmung durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) zuletzt seine Lashkar-e-Taiba-Geschichte. Wenig später wurde er in U-Haft genommen.

Angeklagter verlässt Österreich

Mittlerweile hat der Angeklagte eine Vereinbarung zur Ausreise nach Pakistan unterzeichnet und wird Österreich verlassen, wie Landesgerichtssprecher Peter Egger am Dienstag erklärte. Weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgegeben hat, ist der Freispruch nicht rechtskräftig.

(APA)