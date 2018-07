Pakistanischer Ex-Cricket-Star Khan steuert auf Wahlsieg zu

Die Muslim-Liga des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Nawaz Sharif (PML-N) liegt demnach in 64 Wahlkreisen vorne, gefolgt von der Pakistanischen Volkspartei (PPP), an deren Spitze der Sohn der ermordeten früheren Ministerpräsidentin Benazir Bhutto steht, in 42 Wahlkreisen.

Die Auszählung der Stimmen hat sich verzögert. Der Sekretär der Wahlkommission, Babar Yaqoob, machte technische Probleme in einem elektronischen Meldesystem dafür verantwortlich. Die Zählung erfolge nun manuell. Hinter der Verzögerung steckten keine Verschwörung und kein Druck. Das System zur Übertragung der Ergebnisse sei zusammengebrochen. Sharifs Anhänger bezeichneten den Prozess der Stimmenauszählung als Anschlag auf die Demokratie.

Khans Parteisprecher Fawad Chaudhry gratulierte per Twitter schon zu einem neuen Ministerpräsidenten Imran Khan. Offiziell hielt sich die Partei aber mit einer Siegesmeldung noch zurück. Khan dürfte die Mehrheit in der Nationalversammlung zwar verfehlen, aber keine Schwierigkeiten haben, einen Koalitionspartner zu finden.

(APA/ag.)