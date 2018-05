Pakistans Innenminister bei Attentatsversuch angeschossen

Bei einem mutmaßlichen Attentatsversuch ist der pakistanische Innenminister Ahsan Iqbal am Arm verletzt worden. Dem Minister sei “in den Arm geschossen” worden, sagte sein Berater Asim Khan am Sonntag. “Er ist außer Lebensgefahr und wurde zu einer medizinischen Einrichtung in Lahore gebracht.” Der Angreifer sei festgenommen worden.

Der Angriff geschah in der Provinz Punjab, wo der Innenminister an einer politischen Versammlung in seinem Wahlkreis teilnahm. Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi verurteilte die Attacke, die sich während der Vorbereitungen des Landes auf Parlamentswahlen im Sommer ereignete. Die regierende Partei PML-N muss derzeit unter anderem wegen Korruptionsfällen um Rückhalt kämpfen. Ein Sprecher der Provinzregierung von Punjab sagte, dem Innenminister sei während der Versammlung in den rechten Arm geschossen worden. "Der Angreifer war gerade dabei, einen zweiten Schuss abzugeben, als Polizisten und Besucher der Veranstaltung ihn überwältigten." Auch nach seinen Angaben wurde der Minister nicht lebensgefährlich verletzt. (APA/ag.)