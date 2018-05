Am Dienstag vergangener Woche war es an mehreren Orten im Westjordanland zu gewaltsamen Protesten gekommen. Am Naqba-Tag gedenken die Palästinenser stets der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Am Tag zuvor hatten israelische Soldaten 60 Palästinenser bei Massenprotesten an der Gaza-Grenze erschossen.

(APA/dpa)