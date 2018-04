Palästinensischer Journalist stirbt nach Protesten in Gaza

Die Proteste sollen noch bis 15. Mai gehen - © APA (AFP)

Ein palästinensischer Journalist ist nach Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze seinen Verletzungen erlegen. Er war bei Massenprotesten vorletzte Woche durch Schüsse verletzt worden, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwoch mitteilte. Der Palästinenser hatte für eine lokale Radiostation gearbeitet.