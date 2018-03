Pamela Anderson auf Stippvisite in Henndorf

Anderson besuchte den Ostermarkt auf Gut Aiderbichl. - © APA/GUT AIDERBICHL/KERSTIN JOENSSON

“Baywatch”-Star Pamela Anderson hat am vergangenen Wochenende den Ostermarkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee (Flachgau) besucht. Die amerikanische Schauspielerin (50) und Tierschützerin trat auch in der Zaubershow “House of Mystery” mit Magier Hans Klok in der Salzburg-Arena sowie in der Wiener Stadthalle auf und stand für PR-Auftritte und Interviews zur Verfügung.