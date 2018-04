Panne bei Eurocontrol führt zu Störungen im Luftverkehr

Viele Flieger waren verspätet - © APA

Der Ausfall eines zentralen Computersystems der europäischen Flugsicherung Eurocontol hat am Dienstag zu Störungen im europäischen Luftverkehr geführt. Wie die Organisation in Brüssel mitteilte, war ein System zum Datenaustausch und zur Koordinierung von Flugplänen betroffen. “Schätzungsweise die Hälfte” der geplanten 29.500 Flüge in Europa könnten durch den “Systemausfall” verspätet sein.