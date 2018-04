Papst-Appell für Frieden im Mittelmeerraum

Der Wind zeigte keinen Respekt vor dem Heiligen Vater - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat bei einem Pastoralbesuch im süditalienischen Alessano in der Region Apulien am Freitag Frieden im Mittelmeerraum eingemahnt. Das Mittelmeer, ein wichtiger Raum für die Entwicklung der Zivilisation, solle zu einer “Friedensarche” werden, sagte der Papst in einer Ansprache vor tausenden Pilgern.