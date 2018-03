Papst traf krebskranke Kinder in Pater Pio-Wallfahrtsort

Papst Franziskus würdigt Pater Pio als Beispiel für Nächstenliebe - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat am Samstag im süditalienischen Wallfahrtsort San Giovanni Rotondo krebskranke Kinder getroffen. Franziskus besuchte die von Italiens Nationalheiligem Pater Pio (1887-1968) gegründete Klinik, in der an Krebs erkrankte Kinder behandelt werden. Der Papst streichelte und sprach mit mehreren Kindern.