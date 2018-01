Papst besuchte überraschend Kinderkrankenhaus bei Rom

Der Heilige Vater mit einer kleinen Patientin - © APA (OSSERVATORE ROMANO)

Papst Franziskus hat am Freitag überraschend die Patienten des katholischen Kinderkrankenhauses “Bambino Gesu” in Polidoro nahe Rom besucht. Vor dem Dreikönigstag am Samstag verteilte der Papst Geschenke an die 120 Kinder, die sich im Krankenhaus befinden. Franziskus scherzte mit den kleinen Patienten und spendete ihren Eltern Trost.