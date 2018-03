Papst feiert Gründonnerstagsmesse in Römer Gefängnis

Der Papst ist den Menschen nahe - © APA (AFP/Archiv)

In Rom beginnen am Gründonnerstag die Feierlichkeiten der katholischen Kirche zum Osterfest. Papst Franziskus feiert um 16.00 Uhr eine Messe in einem Gefängnis in Rom. In der Haftanstalt Regina Coeli will er zwölf Insassen die Füße waschen. Der Ritus beruht auf der Überlieferung, derzufolge Jesus beim letzten Abendmahl vor seiner Kreuzigung seinen Aposteln die Füße wusch.