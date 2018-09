Papst feierte Messe vor 80.000 Pilgern in Palermo

Papst Franziskus in Sizilien - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat am Samstag in Palermo eine Messe vor 80.000 Gläubigen zelebriert. Er gedachte damit des 25. Todestags des seligen Giuseppe “Pino” Puglisi. Der Anti-Mafia-Priester, der sich vor allem um Jugendliche kümmerte, um sie von Drogen und dem organisierten Verbrechen fernzuhalten, wurde am 15. September 1993 von zwei Mafia-Killern erschossen. Der Papst betete für alle Opfer der Mafia.