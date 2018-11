Papst fordert Umdenken beim Thema Migration

Papst Franziskus in Rom - © APA (AFP)

Der Papst hat mit Blick auf die globale Migrationsdebatte zu einem gesellschaftlichen Wandel aufgerufen. Dieser beginne mit einer Absage an alle Ungerechtigkeiten der “Wegwerfkultur”, sagte er laut Kathpress in einer Botschaft an die Teilnehmer des 8. Weltsozialforums der Migration in Mexiko-Stadt. Franziskus beklagte in diesem Zusammenhang eine “pandemische Erkrankung” der modernen Welt.